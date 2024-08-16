Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  92220 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  82616 просмотра
Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

  •  40806 просмотра
Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

  •  53908 просмотра
Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

  •  54283 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  136138 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  126484 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  179282 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  166914 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  186390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

  •  5119 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  109540 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  105968 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  121124 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  116567 просмотра
Актуальное
Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 20:14  •  8723 просмотра

Read in English

В течение дня российские войска 48 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв в разных общинах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.

В течение дня враг 48 раз обстрелял Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Новослободская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва), обстрел из минометов (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг нанес удары FPV дронами (6 взрывов), ракетного удара (1 взрыв), обстрелы из минометов (10 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов).
  • Дружбовская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
  • Хотинская община: осуществлены авиаудары КАБ (8 взрывов).
  • Юнаковская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (43 взрыва), минометов (22 взрыва), FPV дронами (3 взрыва).
  • Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов), удары FPV дронами (7 взрывов).
  • Миропольская громада: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.

Напомним

В городе Сумы была зафиксирована работа противовоздушной обороны. Глава Сумской городской военной администрации Дрозденко сообщил в Telegram, что взрыв, который слышали местные жители, был результатом действий ПВО.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
sumyСумы
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
  •  65984 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  85942 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  102909 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  103132 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  101229 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  74231 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  126484 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108922 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114281 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113175 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

  •  54283 просмотра
Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

  •  53908 просмотра
Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

  •  40806 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  82616 просмотра
Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  92220 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  136138 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  126484 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  179282 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  166914 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  186390 просмотра

Война

На фронте состоялось 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте состоялось 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении - Генштаб

  •  371 просмотра
Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

  •  10110 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  20081 просмотра
российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  32131 просмотра
Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали

Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали

  •  26396 просмотра

политика

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  32131 просмотра
Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

  •  54257 просмотра
Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

  •  53887 просмотра
Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф

Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф

  •  39104 просмотра
Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

  •  40782 просмотра

Война

На фронте состоялось 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте состоялось 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении - Генштаб

  •  371 просмотра
Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв

  •  10110 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  20081 просмотра
российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  32131 просмотра
Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали

Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали

  •  26396 просмотра

политика

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  32131 просмотра
Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

  •  54257 просмотра
Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

  •  53887 просмотра
Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф

Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф

  •  39104 просмотра
Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

  •  40782 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  70393 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  67109 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  102721 просмотра

Экономика

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  26621 просмотра
На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

  •  23134 просмотра
Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

  •  21805 просмотра
Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

  •  21458 просмотра
МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП закончил сбор ранних зерновых

  •  21713 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  20081 просмотра
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

  •  14672 просмотра
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  28066 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  26478 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  28788 просмотра