Войска рф 48 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв
Киев • УНН
В течение дня российские войска 48 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв в разных общинах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.
В течение дня враг 48 раз обстрелял Сумскую область, зафиксирован 161 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
В течение дня россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады,
Детали
- Новослободская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва), обстрел из минометов (2 взрыва).
- Великописаревская громада: враг нанес удары FPV дронами (6 взрывов), ракетного удара (1 взрыв), обстрелы из минометов (10 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов).
- Дружбовская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Хотинская община: осуществлены авиаудары КАБ (8 взрывов).
- Юнаковская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (43 взрыва), минометов (22 взрыва), FPV дронами (3 взрыва).
- Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов), удары FPV дронами (7 взрывов).
- Миропольская громада: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
Напомним
В городе Сумы была зафиксирована работа противовоздушной обороны. Глава Сумской городской военной администрации Дрозденко сообщил в Telegram, что взрыв, который слышали местные жители, был результатом действий ПВО.