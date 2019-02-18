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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61804 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82407 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130542 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130370 просмотра

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7 марта, 15:45 • 129797 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125045 просмотра

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7 марта, 08:52 • 160841 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Огонь охватил почти 5 гектаров камыша в Николаевской области

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. На открытых территориях в Николаевской области горели камыши и сухая трава. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного упрвлиння ГСЧС.

"18 февраля по экстренному номеру "101" от граждан поступили звонки о пожарах на открытых территориях. Так, вблизи с. Гурьевка Новоодесского района пожарные 21 Государственной пожарно-спасательной части ликвидируют пожар камыша на общей площади 4,8 га. Продолжается ликвидация отдельных очагов горения. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений. В свою очередь в г. Снигиревка спасатели 24 укротили горения сухой травы площадью 700 кв.м", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в подавляющем большинстве причиной пожаров является именно умышленные поджоги.

Напомним, в Винницкой области за сутки зафиксировано два пожара в экосистемах, что произошло на фоне потепления.

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