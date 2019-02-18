Огонь охватил почти 5 гектаров камыша в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На открытых территориях в Николаевской области горели камыши и сухая трава. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного упрвлиння ГСЧС.
"18 февраля по экстренному номеру "101" от граждан поступили звонки о пожарах на открытых территориях. Так, вблизи с. Гурьевка Новоодесского района пожарные 21 Государственной пожарно-спасательной части ликвидируют пожар камыша на общей площади 4,8 га. Продолжается ликвидация отдельных очагов горения. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений. В свою очередь в г. Снигиревка спасатели 24 укротили горения сухой травы площадью 700 кв.м", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что в подавляющем большинстве причиной пожаров является именно умышленные поджоги.
Напомним, в Винницкой области за сутки зафиксировано два пожара в экосистемах, что произошло на фоне потепления.