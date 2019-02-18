Вогонь охопив майже 5 гектарів очерету у Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На відкритих територіях у Миколаївській області горіли очерет і суха трава. Існувала загроза розповсюдження полум'я на територію приватних домоволодінь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного упрвління ДСНС.
"18 лютого за екстреним номером "101" від громадян надійшли дзвінки про пожежі на відкритих територіях. Так, поблизу с. Гур'ївка Новоодеського району вогнеборці 21 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідовують пожежу очерету на загальній площі 4,8 га. Триває ліквідація окремих осередків горіння. Існувала загроза розповсюдження полум'я на територію приватних домоволодінь. В свою чергу у м. Снігурівка рятувальники 24 приборкали горіння сухої трави площею 700 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що в переважній більшості причиною пожеж є саме навмисні підпали.
Нагадаємо, на Вінниччині за добу зафіксовано дві пожежі в екосистемах, що сталося на фоні потепління.