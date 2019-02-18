Пожежа на ставку знищила два гектари очерету

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. На Вінниччині за добу зафіксовано дві пожежі в екосистемах, що сталося на фоні потепління. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в області.

Повідомлення про те, що на місцевому ставку в селі Ксаверівка Вінницького району горить очерет, рятувальники отримали 17 лютого о 22:15. Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС о 22:56 пожежу локалізували, а о 23:21 ліквідували.

Полум'ям знищено 2 га сухої трави.

Тієї ж доби о 18:27 рятувальники міста Могилів-Подільський ліквідували загоряння сухої трави на узбіччі автошляху М-21.

Причина зазначених пожеж встановлюється.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, пожежі за тиждень забрали життя півсотні українців.

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