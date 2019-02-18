Пожар на пруду уничтожил два гектара камыша
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Винницкой области за сутки зафиксировано два пожара в экосистемах, что произошло на фоне потепления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о том, что на местном пруду в селе Ксаверовка Винницкого района горит камыш, спасатели получили 17 февраля в 22:15. Прибыв на место вызова, бойцы ГСЧС в 22:56 пожар локализовали, а в 23:21 ликвидировали.
Пламенем уничтожено 2 га сухой травы.
В тот же день в 18:27 спасатели города Могилев-Подольский ликвидировали возгорание сухой травы на обочине автодороги М-21.
Причина указанных пожаров устанавливается.
К борьбе с огнем от ГСЧС привлекалось 12 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Напомним, пожары за неделю забрали жизни полсотни украинцев.