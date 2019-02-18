Пожежі за тиждень забрали життя півсотні українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Впродовж минулого тижня - з 11 по 17 лютого - на пожежах в Україні загинули 52 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Ліквідовано 974 пожежі, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 393 будівлі і 40 од. техніки. На пожежах загинуло 52 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 462 тис. грн", - вказали у відомстві.
Окрім того, протягом тижня на водних об’єктах загинули 7 осіб.
Також упродовж тижня піротехніки ДСНС знищили 429 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Нагадаємо, під час пожежі на Чернігівщині загинуло троє дітей.