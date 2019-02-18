Пожежі за тиждень забрали життя півсотні українців

"Ліквідовано 974 пожежі, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 393 будівлі і 40 од. техніки. На пожежах загинуло 52 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 462 тис. грн", - вказали у відомстві.

Окрім того, протягом тижня на водних об’єктах загинули 7 осіб.

Також упродовж тижня піротехніки ДСНС знищили 429 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, під час пожежі на Чернігівщині загинуло троє дітей.