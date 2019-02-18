Пожары за неделю унесли жизни полсотни украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На прошлой неделе - с 11 по 17 февраля - на пожарах в Украине погибли 52 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Ликвидировано 974 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 393 здания и 40 ед. техники. На пожарах погибли 52 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 462 тыс. грн", - указали в ведомстве.
Кроме того, в течение недели на водных объектах погибли 7 человек.
Также в течение недели пиротехники ГСЧС уничтожили 429 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Напомним, во время пожара в Черниговской области погибли трое детей.