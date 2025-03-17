Военнослужащего не уволят со службы, даже если суд признает мобилизацию незаконной - решение ВС

Установление судом факта незаконной мобилизации не позволяет освободить военного со службы, ведь процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление предыдущего положения лица. Об этом говорится в решении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, военнослужащий обратился в суд с иском на ТЦК и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об увольнении со службы.

Истец, обращаясь в суд первой инстанции за защитой своих прав, их нарушение связывал с несоблюдением порядка проведения его призыва на военную службу, что заключается в непрохождении истцом медицинского осмотра во время призыва на военную службу. Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал противоправными действия районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву истца на военную службу во время мобилизации и обязал воинскую часть освободить его с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца - говорится в сообщении.

Однако Верховный Суд подчеркнул, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. Обязательство воинской части освободить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между ТЦК и истцом относительно порядка его призыва на военную службу во время мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле.

Верховный Суд подчеркнул, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление предыдущего положения лица, призванного на военную службу. Следовательно, выбранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к возобновлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными - отмечается в сообщении.

Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, руководителей и членов ВВК.