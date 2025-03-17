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Військовослужбовця не звільнять зі служби, навіть якщо суд визнає мобілізацію незаконною - рішення ВС

Київ • УНН

 • 76622 перегляди

Навіть у разі визнання мобілізації незаконною, військовослужбовця не буде звільнено зі служби. Процедура призову є незворотною, тому визнання її протиправною не поновлює попередній стан. Таке рішення ухвалив Верховний Суд.

Військовослужбовця не звільнять зі служби, навіть якщо суд визнає мобілізацію незаконною - рішення ВС

Встановлення судом факту незаконної мобілізації не дозволяє звільнити військового зі служби, адже процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи. Про це йдеться у рішенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, військовослужбовець звернувся до суду з позовом на ТЦК та військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби.

Позивач, звертаючись до суду першої інстанції за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає в непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача

- йдеться в повідомленні.

Проте Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між ТЦК й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

Верховний Суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Отже, обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими

- зазначається в повідомленні.

Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК.

Павло Башинський

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