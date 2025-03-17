Військовослужбовця не звільнять зі служби, навіть якщо суд визнає мобілізацію незаконною - рішення ВС
Київ • УНН
Навіть у разі визнання мобілізації незаконною, військовослужбовця не буде звільнено зі служби. Процедура призову є незворотною, тому визнання її протиправною не поновлює попередній стан. Таке рішення ухвалив Верховний Суд.
Встановлення судом факту незаконної мобілізації не дозволяє звільнити військового зі служби, адже процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи. Про це йдеться у рішенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, передає УНН.
Деталі
Як зазначається в повідомленні, військовослужбовець звернувся до суду з позовом на ТЦК та військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби.
Позивач, звертаючись до суду першої інстанції за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає в непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача
Проте Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між ТЦК й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.
Верховний Суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Отже, обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими
Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК.