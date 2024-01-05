Военно-патриотические лицеи для детей раненых или погибших военных от МВД

В этом году будет открыт лицей патриотического направления для детей погибших или тяжело раненых украинских военнослужащих. Еще два заведения заработают в 2025 году. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, передает УНН.

В 2024 году хотим открыть один лицей, в следующем - еще два. Они будут для детей из семей, потерявших кормильца, чтобы мы их оберегали и сопровождали. То же самое будет касаться и выплат, юридических, социальных и психологических консультаций. - заявил Игорь Клименко.

Детали

Для детей погибших или серьезно раненых украинских защитников будут созданы специальные учебные заведения. Там юные граждане будут получать помощь, сопровождение и подготовку к поступлению в учреждения высшего образования МВД.

Чтобы четко понимать, сколько именно детей может поступить в лицей военно-патриотического направления вскоре заработает специальное приложение. Оно будет единственным для отслеживания потребностей раненых или травмированных военнослужащих системы МВД. Вносить данные в приложение будут соответствующие службы Нацполиции, пограничников, ГСЧС Украины и Нацгвардии.

По словам Клименко, 2024 год будет определяющим в построении системы помощи нашим раненым или травмированным военным, а также поддержке их семей.

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