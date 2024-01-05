Військово-патріотичні ліцеї для дітей поранених або загиблих військових від МВС

В цьому році буде відкрито ліцей патріотичного спрямування для дітей загиблих або важко поранених українських військовослужбовців. Ще два заклади запрацюють в 2025 році. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону, передає УНН.

У 2024 році хочемо відкрити один ліцей, в наступному — ще два. Вони будуть для дітей з сімей, які втратили годувальника, щоб ми їх оберігали і супроводжували. Те саме стосуватиметься і виплат, юридичних, соціальних та психологічних консультацій. - заявив Ігор Клименко.

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Для дітей загиблих або серйозно поранених українських захисників буде створено спеціальні навчальні заклади. Там юні громадяни отримуватимуть допомогу, супроводження та підготовку до вступу в заклади вищої освіти МВС.

Щоб чітко розуміти, скільки саме дітей може поступити до ліцею військово-патріотичного спрямування незабаром запрацює спеціальний застосунок. Він буде єдиним для відстеження потреб поранених або травмованих військовослужбовців системи МВС. Вносити дані у застосунок будуть відповідні служби Нацполіції, прикордонників, ДСНС України та Нацгвардії.

За словами Клименка, 2024 рік буде визначальним у побудові системи допомоги нашим пораненим чи травмованим військовим, а також підтримці їхніх сімей.

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