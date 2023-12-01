Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил военным медикам новоназначенного командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.
Жизнь и здоровье наших раненых воинов - это ваша личная ответственность. Мы должны совместить новейшие подходы НАТО со всем массивом опыта боевых медиков с украинского фронта.
Детали
Умеров также подчеркнул, что украинские военные медики должны решать проблемы вместе, а не делать вид, что их нет.
В частности, министр выдвинул со своей стороны ряд требований. Среди которых:
Искоренение устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО;
Отказ от тонн бумаги и внедрение эффективной цифровой системы;
Требование сделать нормальную обратную связь с медиками на передовой, чтобы они получали все, что им нужно вовремя.
Рустем Умеров отметил, что ожидает четких шагов для преодоления указанных проблем. А со своей стороны гарантирует всю возможную поддержку в пределах полномочий Министра обороны Украины.
Наша задача номер один - сохранение жизни военнослужащих. Коллектив медицинских сил справится со своими задачами. Готов поручиться за свою команду.
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Напомним
Министр обороны сделал представление Президенту Украины о замене командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины 19 ноября. В тот же день Владимир Зеленский назначил нового командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Анатолий Казмирчук. Он сменил на этой должности Татьяну Остащенко. Отмечалось, что задача этих изменений очевидна - нужен принципиально новый Президент отметил, что об этом давно идут разговоры в обществе, а также о том, что давно идут разговоры в обществе, в частности в сообществе боевых медиков
Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.
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