В российском городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы с оккупированной частью Луганской области военный грузовик «КамАЗ» с буквой V на борту протаранил гражданский автомобиль. В машине в этот момент находилась многодетная семья. В результате ДТП погибли шестилетний мальчик и его мать. Еще троих пассажиров, среди которых двое детей, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание DonDay, передает УНН.

Детали

Семья на легковой машине КIA ехала в Ростов отмечать день рождения старшей дочери. Водитель «КамАЗа» не пропустил их на повороте. В дорожной инспекции объяснили ДТП тем, что на перекрестке не работал светофор.

Ранее в селе Березовка Белгородской области РФ российский танк переехал гражданский автомобиль. Погиб 73-летний местный житель Константин Лопатин, который сидел за рулем. Очевидцы сообщали, что машина «Нива» ехала по всем правилам, а экипаж танка «находился в неадекватном состоянии». Местные СМИ отметили, что это уже не первый такой случай.

На Волині сталась ДТП за участі двох легковиків: одна людина загинула, серед постраждалих - троє дітей