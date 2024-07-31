В Новошахтинске военный КамАЗ с буквой V столкнулся с гражданским авто. Погибли 6-летний мальчик и его мать, еще трое пострадавших в тяжелом состоянии.
В российском городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы с оккупированной частью Луганской области военный грузовик «КамАЗ» с буквой V на борту протаранил гражданский автомобиль. В машине в этот момент находилась многодетная семья. В результате ДТП погибли шестилетний мальчик и его мать. Еще троих пассажиров, среди которых двое детей, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание DonDay, передает УНН.
Детали
Семья на легковой машине КIA ехала в Ростов отмечать день рождения старшей дочери. Водитель «КамАЗа» не пропустил их на повороте. В дорожной инспекции объяснили ДТП тем, что на перекрестке не работал светофор.
Ранее в селе Березовка Белгородской области РФ российский танк переехал гражданский автомобиль. Погиб 73-летний местный житель Константин Лопатин, который сидел за рулем. Очевидцы сообщали, что машина «Нива» ехала по всем правилам, а экипаж танка «находился в неадекватном состоянии». Местные СМИ отметили, что это уже не первый такой случай.
На Волині сталась ДТП за участі двох легковиків: одна людина загинула, серед постраждалих - троє дітей20 июля 2024, 16:35 • 21629 просмотров