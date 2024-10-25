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Военный чиновник на Львовщине требовал 8 тыс. долларов за бронирование от мобилизации

Военный чиновник на Львовщине требовал 8 тыс. долларов за бронирование от мобилизации

Киев  •  УНН

12:36 • 5775 просмотра

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На Львовщине задержали 35-летнего начальника квартирно-эксплуатационной службы воинской части за вымогательство взятки. Он обещал за $8000 посодействовать в бронировании военнообязанного от мобилизации через ТЦК.

На Львовщине подозрение получил военный чиновник, который обещал военнообязанному повлиять на ТЦК, чтобы его забронировали от мобилизации. За свои «услуги» он попросил 8 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора. 

 Детали 

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему начальнику квартирно-эксплуатационной службы воинской части по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Пользуясь приобретенными социальными и профессиональными связями за время прохождения службы в армии, он должен был повлиять на коллег из ТЦК и в течение двух недель подготовить необходимый пакет документов

- говорится в сообщении ОГП.

Во время получения денег военного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана мера пресечения.

Проверяется причастность к преступлению других лиц, добавили в Офисе Генпрокурора.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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