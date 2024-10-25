Военный чиновник на Львовщине требовал 8 тыс. долларов за бронирование от мобилизации
Киев • УНН
На Львовщине задержали 35-летнего начальника квартирно-эксплуатационной службы воинской части за вымогательство взятки. Он обещал за $8000 посодействовать в бронировании военнообязанного от мобилизации через ТЦК.
На Львовщине подозрение получил военный чиновник, который обещал военнообязанному повлиять на ТЦК, чтобы его забронировали от мобилизации. За свои «услуги» он попросил 8 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему начальнику квартирно-эксплуатационной службы воинской части по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Пользуясь приобретенными социальными и профессиональными связями за время прохождения службы в армии, он должен был повлиять на коллег из ТЦК и в течение двух недель подготовить необходимый пакет документов
Во время получения денег военного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас ему избрана мера пресечения.
Проверяется причастность к преступлению других лиц, добавили в Офисе Генпрокурора.
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