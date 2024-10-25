Військовий посадовець на Львівщині вимагав 8 тис. доларів за бронювання від мобілізації
Київ • УНН
На Львівщині затримали 35-річного начальника квартирно-експлуатаційної служби військової частини за вимагання хабаря. Він обіцяв за $8000 посприяти у бронюванні військовозобов'язаного від мобілізації через ТЦК.
На Львівщині підозру отримав військовий посадовець, який обіцяв військовозобов'язаному вплинути на ТЦК, щоб його забронювали від мобілізації. За свої "послуги" він попросив 8 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному начальнику квартирно-експлуатаційної служби військової частини за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Користуючись набутими соціальними та професійними зв’язками за час проходження служби в армії, він мав вплинути на колег із ТЦК та впродовж двох тижнів підготувати необхідний пакет документів
Під час отримання грошей військового затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому обрано запобіжний захід.
Перевіряється причетність до злочину інших осіб, додали в Офісі Генпрокурора.
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