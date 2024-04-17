Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами. Об этом ссылаясь на источники сообщают росСМИ, пишет УНН.

Сегодня ночью жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Источники издания подтвердили, что было атаковано место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами, - говорится в сообщении.



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Власти аннексированного региона до сих пор официально ничего не сообщили об атаке, заявив лишь о частичном перекрытии движения на трассе в районе Джанкоя.

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