В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

На фоне постоянных воздушных атак Украины российские расчеты ПВО, в панике, все чаще сбивают собственную авиацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Как выяснили партизаны, среди оккупантов в Крыму нарастает напряжение из-за постоянных ракетных атак и налетов БПЛА, которые угрожают военным объектам.

Высшее военное руководство приказало командирам расчетов средств ПВО сбивать угрозы, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой - чужой" - заявили в "АТЕШ".

В то же время сталкиваясь с постоянными ракетными атаками и налетами БПЛА, командиры расчетов ПВО вынуждены проводить целеуказания фактически в ручном режиме. В связи с этим часто происходят удары по своим воздушным целям.

Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Предварительно именно 12-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО за последние несколько недель сбил 2 российских военных воздушных судна:

28.03.24 - дивизион ЗРГК "Панцирь" указанного подразделения сбил истребитель Су-27. Средство ПВО размещалось в районе Инкерманской бухты в Севастополе;

10.04.2024 - на западном побережье Крыма был сбит вертолет Ми-24 уже другим расчетом ЗРГК "Панцирь". Расчет дислоцировался в районе авиабазы Саки.



В "АТЕШ" также подчеркнули, что расчеты, которые являются ответственными за такие события, продолжают службу и не получают никакого взыскания. Российское руководство принимает во внимание вышеупомянутые проблемы.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили российские системы противовоздушной обороны вблизи оккупированного Севастополя и передали координаты российской техники, выяснив, что оккупанты размещают ракетное вооружение вблизи домов мирных жителей.