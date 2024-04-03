Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  23913 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  44458 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  92173 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102025 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128038 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128628 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123796 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114280 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
2 апреля 2024, 11:15  •  78363 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100187 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Новости по теме
Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

  •  6127 просмотра
Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

  •  6509 просмотра
Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

  •  7849 просмотра
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
Эксклюзив

  •  23913 просмотра
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

  •  6541 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

  •  44458 просмотра
Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

  •  8666 просмотра
Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

  •  11244 просмотра
Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

  •  10642 просмотра
Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

  •  8842 просмотра

Популярные

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

  •  50188 просмотра
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

  •  64806 просмотра
На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

  •  43064 просмотра
Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

  •  32841 просмотра
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

  •  113476 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

  •  44458 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  180688 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  187442 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  223249 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  494387 просмотра

Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Большинство российских городов имеют устаревшие и неисправные системы противовоздушной обороны с дефектами, поскольку современное вооружение было передислоцировано на фронт в Украине, что делает их уязвимыми к атакам украинских беспилотников.

Война •   •  6127 просмотра
Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют молодежь в качестве пропагандистов для фейковых местных изданий, проводя конкурсы с вознаграждением в виде техники и стажировки.

Война •   •  6509 просмотра
Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Министр иностранных дел Кулеба передал испанскому коллеге настоятельную необходимость предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и других систем для перехвата баллистических ракет и усиления обороны.

Война •   •  7849 просмотра
Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Заявление лукашенко о подготовке войск к возможным боевым действиям, скорее всего, является попыткой помочь путину словом, а не делом.

Война •   •  23913 просмотра
Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому Финляндия предоставляет долгосрочную военную, финансовую и другую помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

политика •   •  6541 просмотра
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Ладыжине священник Московского Патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого ранее приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины, - бегал с кувалдой, пытался разрушить забор, натравливал на людей собаку.

Общество •   •  44458 просмотра
Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Почти половина территориальных общин в Украине не выделяли средства на пополнение библиотечных фондов в течение двух лет, а меньше всего финансирования выделяли общины Черновицкой и Закарпатской областей.

Общество •   •  8666 просмотра
Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят создание миссии Альянса по поддержке Украины для обучения украинцев, оказания логистической и другой помощи.

Война •   •  11244 просмотра
Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.

Общество •   •  10642 просмотра
Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

Двум депутатам Харьковщины и бывшей руководительнице аппарата Харьковской ОГА сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы 19 псевдоволонтеров. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен.

Криминал и ЧП •   •  8842 просмотра
Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении