Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО

В россии большинство городов имеют на вооружении устаревшие системы ПВО с дефектами, поскольку современное вооружение перебросили на фронт в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Партизаны выяснили, почему российская ПВО не может отражать атаки украинских дальнобойных дронов.

Агент "АТЕШ" из подразделения ПВО продолжает информировать нас о проблемах в подразделениях, которые пытаются отражать воздушные атаки украинских беспилотников. Он отмечает, что руководство начало использовать старые ЗРК "Куб", которые очень плохо проявляют себя - рассказали партизаны.

Отмечается, что техника была изъята из старых запасов, а ракеты для этого ЗРК ухудшились во время хранения на складах. Поэтому чаще всего они просто не могут поразить цель, даже если она обнаружена.

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Однако проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть проблемы с современными комплексами.

Большинство работоспособных ЗРК было отправлено в зону "сво" (на фронт в Украине - ред.), а в тыловых городах остались неисправные или изношенные. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов имеют какие-то неисправности - пояснили в "АТЕШ".

Кроме того, партизаны выяснили, что существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должного обучения, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблемы с отражением воздушных атак украинских беспилотников на стратегические объекты, находящиеся в тыловых городах рф, требуют комплексного решения и значительных вложений, на которые вряд ли готово военно-политическое руководство рф - подытожили в "АТЕШ".

Напомним

Партизаны АТЕШ выяснили, что бойцов ПВО, которые не смогли отразить атаки украинских дронов в оккупированном Крыму, в рамках наказания могут отправить на передовую.

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