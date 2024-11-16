Военные в больницах получат спецрацион питания по стандартам НАТО: что меняется

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Кабмин принял постановление об улучшении питания военнослужащих во время лечения и реабилитации. Новые нормы предусматривают специальный рацион и механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям.

В Украине улучшат питание военнослужащих во время лечения и реабилитации, что будет соответствовать стандартам НАТО, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Министерство обороны Украины инициировало изменения в системе обеспечения военнослужащих во время лечения и реабилитации. 

Благодаря принятому Кабинетом Министров Постановлению усовершенствован механизм предоставления улучшенного питания военнослужащим в учреждениях здравоохранения всех форм собственности.

Постановление позволяет обеспечить наших защитников питанием по стандартам военно-медицинских учреждений стран НАТО даже в гражданских больницах. 

«Каждый защитник, который рискует своей жизнью ради нашей свободы, заслуживает лучших условий для восстановления. Мы не только обеспечиваем наших военных необходимым уходом, но и работаем над тем, чтобы каждый из них чувствовал поддержку и уважение. Эта инициатива - это наш ответ на их самоотверженность и мужество», - отметил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Сергей Мельник. 

Согласно новым нормам, питание в гражданских больницах для военнослужащих будет происходить по специально разработанному рациону, который, в частности, определяет перечень продуктов, их количество и вес, необходимый для одного военнослужащего в сутки, с учетом специфических потребностей организма во время восстановления.

«Новые нормы обеспечивают полноценное питание, необходимое для быстрого восстановления здоровья. Например, они учитывают повышенную потребность в белках, витаминах и калориях, необходимых для лечения ранений или болезней.

Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Министерством обороны. Этот Каталог содержит актуальные цены на продукты, и именно они принимаются во внимание при определении стоимости питания на один койко-день в медучреждениях», - объясняет Сергей Мельник. 

По его словам, это гарантирует, что каждый воин получит надлежащий рацион для быстрого выздоровления.

В ведомстве добавили, что постановление Кабмина также предусматривает четкий механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям, что позволит сохранить высокие стандарты обслуживания.

Новый механизм финансирования предусматривает заключение типового договора, который обеспечит прозрачную компенсацию расходов на улучшенное питание. Таким образом, гражданские медучреждения получат надлежащее финансирование, а военнослужащие - качественное лечение и реабилитацию.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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