"Военные опасны": спикера ВМС и двух офицеров не впустили в столичный хостел

Спикеру ВМС Дмитрию Плетенчуку и еще двум офицерам отказали в обслуживании в столичном Hostel Vshokoladi из-за того, что "военные опасны". Об этом Плетенчук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Военные опасны" - говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. По просьбе дать телефон руководителя также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев, интересно?

Он отметил, что, к сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны.

Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов вроде, стоило ли их защищать