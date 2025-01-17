"Военные опасны": спикера ВМС и двух офицеров не впустили в столичный хостел

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Спикеру ВМС Дмитрию Плетенчуку и двум офицерам отказали в обслуживании в Hostel Vshokoladi из-за того, что "военные опасны". Плетенчук отметил, что общество должно адаптироваться под ветеранов, а не наоборот.

Спикеру ВМС Дмитрию Плетенчуку и еще двум офицерам отказали в обслуживании в столичном Hostel Vshokoladi из-за того, что "военные опасны". Об этом Плетенчук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Военные опасны" - говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. По просьбе дать телефон руководителя также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев, интересно? 

- написал Плетенчук.

Он отметил, что, к сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны.

Часть, которая не хочет понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР - это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов вроде, стоило ли их защищать 

- добавил Плетенчук.

Напомним

В одном из ресторанов на Оболони произошел конфликт из-за отказа в обслуживании военнослужащего. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения общественного порядка.

Павел Башинский

Павел Башинский

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