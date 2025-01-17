“Військові небезпечні”: речника ВМС та двох офіцерів не впустили до столичного хостелу

Речнику ВМС Дмитра Плетенчука та ще двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в столичному Hostel Vshokoladi через те, що "військові небезпечні". Про це Плетенчук повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Військові небезпечні" - каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво?

Він зазначив, що, на жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни.

Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР - це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт, чи варто було їх захищати