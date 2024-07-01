Пять гражданских лиц волнами унесло в открытое море вблизи Одессы. Экипаж одного из катеров национального флота спас людей и доставил к берегу. Об этом в понедельник сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Военно-Морские Силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море.

"Экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, потерпевших бедствие на воде. Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу", - говорится в сообщении.