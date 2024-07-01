Військові моряки врятували 5 цивільних, яких віднесло у відкрите море поблизу Одеси
Київ • УНН
Моряки ВМС врятували 5 цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море поблизу Одеси.
П’ять цивільних осіб хвилями віднесло у відкрите море поблизу Одеси. Екіпаж одного з катерів національного флоту врятував людей та доставив до берега. Про це у понеділок повідомили Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.
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Як повідомляється, до Військово-Морських Сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море.
"Екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега", - йдеться у повідомленні.