Водопроводная вода в Житомире стала цветной

"Мониторинговые исследования показали существенное ухудшение качества воды в реке Тетерев по таким показателям, как "мутность", "цветность", "окисляемость" и "железо общее". Остальные показатели, включая содержание марганца, особых изменений не претерпели. Однако вода в Денишивском и Отсечном водохранилищах пока представляет собой желтовато-рыжеватую субстанцию... И хотя для очистки воды количество реагентов увеличено почти вдвое (возможный максимум в сложившейся ситуации), а сооружения очистки воды работают на полную мощность, качество воды, поступающей в город, ухудшилось", - отметила Слободенюк.

По ее словам, большое количество осадков вызвало поднятие уровня грунтовых вод, что ухудшает ситуацию с ликвидацией последствий порывов на сети городского водопровода. Впрочем, эта вода безопасна в микробиологическом отношении. Ни разу не было зафиксировано превышение установленных гигиенических нормативов для показателей "Общие круглые формы" и "микробное число".

Также представитель водоканала выразила надежду, что с завершением периода дождей ситуация вернется в норму.

При этом она отметила, что цветность воды в Денишивском водохранилище сегодня составляет 76 градусов, в Отсечном - 110 градусов. Даже после предварительной очистки и окисления на станции первого подъема, вода по трубопроводу для дальнейшей очистки на насосной станции 2-го подъема поступает с цветностью 60-80 градусов. На прошлой неделе (20.05.2019 г.) данный показатель в водохранилище "Дениши" составлял 74, в водозаборе "Отсечное" - 72, в водопроводе сырой воды - 42.

Аналогичная ситуация с мутностью. Сейчас она в Денишивском водохранилище составляет 7,4 (в сравнении - 4,4 мг/дм3 20.05.19 г.), в Отсечном 5,8 (4,7 мг/дм3 20.05.19 г.), в водоводе сырой воды - 4,8 (3,6 мг дм3 20.05.19 г.).

Окисляемость перманганатная за последнюю неделю изменилась с 14,72 до 20,8 мг/дм3 в Денишивском водохранилище, с 13,76 до 22,4 мг/дм3 - в Отсечном и с 13,2 до 15,36 мг/дм3 - в водоводе сырой воды. За аналогичный период содержание железа общего в Денишивском водохранилище увеличилось на 24%, в Отсечном - на 23,5%.

Напомним, в начале месяца В Житомирской области зафиксировали очередной факт загрязнения рек и массовой гибели рыбы.