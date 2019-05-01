На Житомирщині зафіксували чергове забруднення річок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Житомирщині зафіксували черговий факт забруднення річок та масової загибелі риби. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.
За інформацією відомства, вчора о 8 годині до Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло повідомлення про факт виявлення в межах міста на річці Случ мертвої риби.
На місці державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища підтвердили факт загибелі риби. Зокрема фахівці виявили мертвими близько 1,5 тис. плитки, 0,5 тис. верховодки та 0,1 тис. карася. Під час обстеження інспектори встановили, що вода в річках Хомора та Случ на території Житомирської області має ознаки забруднення – сірий відтінок, неприємний запах.
Працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу та Інспекції у Хмельницькій області відібрали проби води для дослідження, повідомили Національну поліцію. Наразі проводяться розрахунки завданих збитків.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що У Житомирській області на річці Случ знову зафіксовано масову загибель риби.
Як повідомляв УНН, 12 квітня на Житомирщині у місті Баранівка на річці Случ зафіксовано масову загибель живих водних ресурсів.