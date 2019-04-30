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У річці на Житомирщині знову помітили масову загибель риби

У річці на Житомирщині знову помітили масову загибель риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Житомирській області на річці Случ знову зафіксовано масову загибель риби. Про це повідомив міський голова міста Баранівка Анатолій Душко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Знову проблема на річці Случ! Біля берегів піна і риба зверху, з'явилась і загибла риба. Раки лізуть з води. До речі, вчора мальок вже вів себе підозріло", - написав Душко.

Як повідомляв УНН, 12 квітня на Житомирщині у місті Баранівка на річці Случ зафіксовано масову загибель живих водних ресурсів.

За підрахунками спеціалістів, розміри збитків через масову загибель риби оцінюються у 14 млн гривень.

Також нагадаємо, що за фактом масової загибелі риби у річці Случ біля міста Баранівка Житомирської області відкрили кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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