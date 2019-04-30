У річці на Житомирщині знову помітили масову загибель риби
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Житомирській області на річці Случ знову зафіксовано масову загибель риби. Про це повідомив міський голова міста Баранівка Анатолій Душко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Знову проблема на річці Случ! Біля берегів піна і риба зверху, з'явилась і загибла риба. Раки лізуть з води. До речі, вчора мальок вже вів себе підозріло", - написав Душко.
Як повідомляв УНН, 12 квітня на Житомирщині у місті Баранівка на річці Случ зафіксовано масову загибель живих водних ресурсів.
За підрахунками спеціалістів, розміри збитків через масову загибель риби оцінюються у 14 млн гривень.
Також нагадаємо, що за фактом масової загибелі риби у річці Случ біля міста Баранівка Житомирської області відкрили кримінальне провадження.