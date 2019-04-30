В реке в Житомирской области снова заметили массовую гибель рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Житомирской области на реке Случь снова зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщил мэр города Барановка Анатолий Душко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Опять проблема на реке Случь! У берегов пена и рыба сверху, появилась и погибшая рыба. Раки лезут из воды. Кстати, вчера малек уже вел себя подозрительно", - написал Душко.
Как сообщал УНН, 12 апреля в Житомирской области в городе Барановка на реке Случь зафиксирована массовая гибель живых водных ресурсов.
По подсчетам специалистов, размеры убытков из-за массовой гибели рыбы оцениваются в 14 млн гривен.
Также напомним, что по факту массовой гибели рыбы в реке Случ возле города Барановка Житомирской области открыли уголовное производство.