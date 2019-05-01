В Житомирской области зафиксировали очередное загрязнение рек

По информации ведомства, вчера в 8:00 в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа поступило сообщение о факте обнаружения в пределах города на реке Случь мертвой рыбы.

На месте государственные инспекторы по охране окружающей природной среды подтвердили факт гибели рыбы. В частности специалисты обнаружили мертвыми около 1,5 тыс. плитки, 0,5 тыс. верховодки и 0,1 тыс. карася. При обследовании инспекторы установили, что вода в реках Хомора и Случь на территории Житомирской области имеет признаки загрязнения - серый оттенок, неприятный запах.

Работники Государственной экологической инспекции Полесского округа и Инспекции в Хмельницкой области отобрали пробы воды для исследования, сообщили Национальную полицию. Проводятся расчеты нанесенного ущерба.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Житомирской области на реке Случь снова зафиксирован массовый мор рыбы.



Как сообщал УНН, 12 апреля на Житомирщине в городе Барановка на реке Случь зафиксировано массовую гибель живых водных ресурсов.



