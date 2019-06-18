Водоснабжение в Константиновке, что в Донецкой области, было восстановлено

"Компания "Вода Донбасса" работы по восстановлению водопровода завершила 15 июня. Вчера, 16 июня, около 06.30 вода дошла до города, и началось заполнение городских резервуаров и разводящих сетей. Сейчас в тех районах, где уже есть вода, люди ее интенсивно разбирают, и регулировать гидравлическую систему крайне сложно. В компании "Вода Донбасса" отмечают, что водоснабжение города возобновится полностью после стабилизации потребления воды", - написал Куц.

Глава Донецкой области отметил, что власти города Константиновка, которая обязана организовать подвоз воды, обнародовала соответствующий график.

Ранее УНН сообщал, что на втором Донецком водопроводе поздно вечером в пятницу произошла очередная авария, привела к перебоям с водоснабжением в Донецкой области.