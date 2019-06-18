Водопостачання у Костянтинівці, що на Донеччині, відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Водопостачання у місті Костянтинівка було відновлено, а забезпечення міста водою знову стане повним після стабілізації споживання. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць, передає УНН із посиланням на Facebook.
“Компанія „Вода Донбасу“ роботи з відновлення водогону завершила 15 червня. Вчора, 16 червня, близько 06.30 вода дійшла до міста, і почалося заповнення міських резервуарів та розвідних мереж. Зараз у тих районах, де вже є вода, люди її інтенсивно розбирають, і регулювати гідравлічну систему вкрай складно. В компанії „Вода Донбасу“ відзначають, що водозабезпечення міста відновиться повністю після стабілізації споживання води”, — написав Куць.
Очільник Донецької області зазначив, що влада міста Костянтинівка, яка зобов’язана організувати підвезення води, оприлюднила відповідний графік.
Раніше УНН повідомляв, що на другому Донецькому водогоні пізно ввечері у п’ятницю сталась чергова аварія, що призвела до перебоїв із водопостачанням у Донецькій області.