Водителю украинского автобуса, разбившегося у Перемышля, предъявили обвинение

По словам заместителя окружного прокурора в Перемышле Беаты Стажецькой, 42-летний Николай Л. не признал своей вины. Он находится под арестом. По предъявленным ему обвинениям мужчине грозит от 1 до 12 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, водитель умышленно нарушил правила безопасности и привел к автокатастрофы во время дорожного движения. Во время движения по маршруту он не придерживался должной осторожности, ехал со значительным превышением скорости, в связи с чем позволил произойти автокатастрофе.

Эксперты по дорожному движению выяснили, что водитель на участке дороги, предшествовавшей ДТП, ехал со скорость от 82 до 85 км/ч при разрешенной максимальной скорости до 50 км/ч, а потом еще быстрее - 100-102 км/ч. Зато в месте катастрофы, где было ограничение до 30 км/ч, он ехал со скоростью 70-72 км/ч.

Кроме того, украинский водитель проигнорировал предупредительные знаки на участке со значительным наклоном и опасными поворотами.

Прокурор Стажецкая сообщила, что во время допроса мужчина не признал своей вины. Он настаивал, что когда увидел информационный знак о серпантине на дороге, то ехал со скоростью 50-60 км/ч, зато знака об ограничении скорости до 30 км/ч не заметил, а видел раньше знак с ограничением до 50 км/ч.

Мужчина признал, что в критический момент пытался тормозить. Водитель утверждал, что попытался использовать горные тормоза, не сработала, а ручной тормоз не успел затянуть.

В дополнение, водитель объяснил, что дорога была тяжелой, поверхность скользкой и был туман. Он отметил, что маршрут путешествия и пересечение польско-украинской границы через переход в Кросценко определило туристическое агентство - организатор экскурсии, а он не знал дороги и использовал GPS-навигатор.



Как сообщал УНН, по дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли. Во время аварии на дороге были сложные погодные условия - дорога была очень скользкой, видимость плохой из-за тумана.