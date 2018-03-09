У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули. Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.

За даними видання, в автобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.

Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.

Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.

На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.

Нагадаємо, у Закарпатській області автомобіль, за кермом якого був житель селища Дубове, наїхав на 11-річну дівчинку в селі Калини, в результаті чого вона померла у кареті “швидкої”.

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