В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Дорогой в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли. Во время аварии на дороге были сложные погодные условия - покрытие было очень скользким, видимость плохой из-за тумана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nowiny24.
Согласно данным издания, в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы в Перемышле и Сянке. Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.
Водитель грузовика, 42-летний местный житель не пострадал. Как утверждается, он был трезв.
Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.
На месте происшествия сотрудники полиции работают под надзором прокурора при участии эксперта в области дорожного движения.
Напомним, в Закарпатской области автомобиль, за рулем которого был житель поселка Дубовое, наехал на 11-летнюю девочку в селе Калины, в результате чего она умерла в карете “скорой”.