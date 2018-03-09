В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

КИЕВ. 9 марта. УНН. Дорогой в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли. Во время аварии на дороге были сложные погодные условия - покрытие было очень скользким, видимость плохой из-за тумана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nowiny24.