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Водію українського автобуса, що розбився біля Перемишля, висунули обвинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У навмисному спричиненні катастрофи в наземному русі, унаслідок якої загинули 3 особи, а 50 зазнали травм, прокуратура у Перемишлі звинуватила водія українського автобуса,7 лютого, окружна прокуратура в Перемишлі направила до місцевого суду обвинувальний акт у цій справі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

За словами заступника окружного прокурора в Перемишлі Беати Стажецької, 42-річний Микола Л. не визнав своєї вини. Він перебуває під арештом. За висунуті йому обвинувачення чоловіку загрожує від 1 до 12 років позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним актом, водій навмисне порушив правила безпеки та призвів до автокатастрофи під час дорожнього руху. Під час руху за маршрутом він не дотримався належної обережності, їхав зі значним перевищенням швидкості, у зв’язку з чим дозволив статися автокатастрофі.

Експерти з дорожнього руху з’ясували, що водій на ділянці дороги, що передувала ДТП, їхав зі швидкість від 82 до 85 км/год за дозволеної максимальної швидкості до 50 км/год, а потім ще швидше – 100-102 км/год. Натомість у місці катастрофи, де було обмеження до 30 км/год, він їхав зі швидкістю 70-72 км/год.

Крім того, український водій проігнорував попереджувальні знаки на ділянці зі значним нахилом та небезпечними поворотами.

Прокурор Стажецька повідомила, що під час допиту чоловік не визнав своєї вини. Він наполягав, що коли побачив інформаційний знак про серпантини на дорозі, то їхав зі швидкістю 50-60 км/год, натомість знаку про обмеження швидкості до 30 км/год не зауважив, а бачив раніше знак із обмеженням до 50 км/год.

Чоловік визнав, що у критичний момент намагався гальмувати. Водій ствердив, що спробував використати гірські гальма, що не спрацювали, а ручне гальмо не встиг затягнути.

На додаток, водій пояснив, що дорога була важкою, поверхня слизькою і був туман. Він зазначив, що маршрут подорожі та перетин польсько-українського кордону через перехід в Кросцєнку визначило туристичне агентство – організатор екскурсії, а він не знав дороги і використовував GPS-навігатор.

Як повідомляв УНН, дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули. Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман.

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