Водителю стало плохо: под Киевом автомобиль въехал в дорожников, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе “Киев-Одесса” погиб один сотрудник частной дорожной службы “Автомагистраль”, еще четверо оказались в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киевской области, передает УНН.
“В Киевской области произошло трагическое ДТП. Погиб работник дорожной службы, еще четверо оказались в больнице”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 9 июля, в 10:00 на 36 км автодороги “Киев — Одесса”, вблизи села Хлепча Васильковского района. 63-летний киевлянин — водитель автомобиля “OPEL Vectra”, по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы “Автомагистраль”, которые наносили дорожную разметку.
Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 4-х коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Водителя также доставили в медицинское учреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК.
Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.
Напомним, 5 мая в СИЗО умер водитель, который вызвал аварию в Кривом Роге 17 апреля, в результате чего погибли 11 человек.