Водію стало зле: під Києвом автівка в'їхала у дорожників, є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі “Київ-Одеса” загинув один працівник приватної дорожної служби “Автомагістраль”, ще четверо опинилися у лікарні. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Київській області, передає УНН.
“На Київщині сталась трагічна ДТП. Загинув працівник дорожньої служби, ще четверо опинилися у лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подія сталася у понеділок, 9 липня, о 10:00 годині на 36 км автодороги “Київ — Одеса”, поблизу села Хлепча Васильківського району. 63-річний киянин — водій автомобіля “OPEL Vectra”, з невстановлених поки що причин здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби “Автомагістраль”, які наносили дорожню розмітку.
Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його 4-х колег доставлено до Васильківської районної лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.
Водія також доставлено до медичного закладу з високим артеріальним тиском. Вирішується питання про його затримання у порядку ст. 208 КПКУ.
Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.
Нагадаємо, 5 травня у СІЗО помер водій, який спричинив аварію у Кривому Розі 17 квітня, внаслідок чого загинули 11 людей.