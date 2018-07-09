Водію стало зле: під Києвом автівка в'їхала у дорожників, є загиблі і поранені

“На Київщині сталась трагічна ДТП. Загинув працівник дорожньої служби, ще четверо опинилися у лікарні”, — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, подія сталася у понеділок, 9 липня, о 10:00 годині на 36 км автодороги “Київ — Одеса”, поблизу села Хлепча Васильківського району. 63-річний киянин — водій автомобіля “OPEL Vectra”, з невстановлених поки що причин здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби “Автомагістраль”, які наносили дорожню розмітку.

Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його 4-х колег доставлено до Васильківської районної лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Водія також доставлено до медичного закладу з високим артеріальним тиском. Вирішується питання про його затримання у порядку ст. 208 КПКУ.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.

Нагадаємо, 5 травня у СІЗО помер водій, який спричинив аварію у Кривому Розі 17 квітня, внаслідок чого загинули 11 людей.