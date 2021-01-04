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На пьяном вождении в Украине за неделю поймали 1,3 тыс. человек

Киев • УНН

 • 13330 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Украине за прошедшую неделю, с 28 декабря по 3 января, патрульные полицейские составили более 1,3 тыс. админпротоколов за управление водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

На пьяном вождении в Украине за неделю поймали 1,3 тыс. человек

"Результаты работы за период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. 40 306 вызовов обработали в течение недели. Вынесли 37 186 постановлений, 31 077 из которых - за нарушения ПДД. 433 человека задержаны, которые могут быть причастны к совершению правонарушений. 1331 админпротокол составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Также патрульная полиция Киева сообщает, что с 28 декабря 2020 года до 3 января 2021 года обработали 9610 вызовов. Вынесены 4600 постановлений, 4395 из которых - за нарушения ПДД. Задержаны 74 человека, которые могут быть причастны к совершению правонарушений. В Киеве 228 админпротоколов составлено в отношении лиц с признаками опьянения, управляющими транспортным средством.

Напомним, в Киевской области на выходных было выявлено 36 водителей с признаками опьянения.

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