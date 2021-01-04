На п'яному водінні в Україні за тиждень зловили 1,3 тис. осіб

"Результати роботи за період з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року. 40 306 викликів опрацювали упродовж тижня. Винесли 37 186 постанов, 31 077 з яких - за порушення ПДР. 433 особи затримані, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. 1331 адмінпротокол склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння”, - йдеться у повідомленні.

Також патрульна поліція Києва повідомляє, що з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року опрацювали 9610 викликів. Винесені 4600 постанов, 4395 з яких - за порушення ПДР. Затримані 74 особи, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. У Києві 228 адмінпротоколів складено на осіб з ознаками сп'яніння, що керували транспортним засобом.

Нагадаємо, в Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння.