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На п'яному водінні в Україні за тиждень зловили 1,3 тис. осіб

Київ • УНН

 • 13330 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. В Україні за минулий тиждень, з 28 грудня до 3 січня, патрульні поліцейські склали понад 1,3 тис. адмінпротоколів за керування водіями транспортними засобами у стані сп'яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

На п'яному водінні в Україні за тиждень зловили 1,3 тис. осіб

"Результати роботи за період з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року. 40 306 викликів опрацювали упродовж тижня. Винесли 37 186 постанов, 31 077 з яких - за порушення ПДР. 433 особи затримані, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. 1331 адмінпротокол склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння”, - йдеться у повідомленні.

Також патрульна поліція Києва повідомляє, що з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року опрацювали 9610 викликів. Винесені 4600 постанов, 4395 з яких - за порушення ПДР. Затримані 74 особи, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. У Києві 228 адмінпротоколів складено на осіб з ознаками сп'яніння, що керували транспортним засобом.

Нагадаємо, в Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння.

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