На Київщині за "новорічні" вихідні спіймали близько 40 п'яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
“36 водіїв з ознаками сп’яніння виявили цими вихідними патрульні Київщині”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Київській області за минулі вихідні, 1-3 січня, сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.
Нагадаємо, патрульна поліція у перший день нового року, 1 січня, склала 267 адміністративних матеріалів на водіїв з ознаками сп’яніння.