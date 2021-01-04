На Київщині за "новорічні" вихідні спіймали близько 40 п'яних водіїв

“36 водіїв з ознаками сп’яніння виявили цими вихідними патрульні Київщині”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Київській області за минулі вихідні, 1-3 січня, сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.

Нагадаємо, патрульна поліція у перший день нового року, 1 січня, склала 267 адміністративних матеріалів на водіїв з ознаками сп’яніння.