В Киевской области за "новогодние" выходные поймали около 40 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киевской области на выходных было выявлено 36 водителей с признаками опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"36 водителей с признаками опьянения обнаружили в эти выходные патрульные Киевской области", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киевской области за минувшие выходные, 1-3 января, произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.
Напомним, патрульная полиция в первый день нового года, 1 января, составила 267 административных материалов на водителей с признаками опьянения.