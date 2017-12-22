Водителей в Киеве попросили убрать машины с обочины для вывоза снега
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Столичных водителей призвали убрать свои автомобили с обочины во время "масштабной уборки и вывоза снега", которая пройдет 22-25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
С 22 по 25 декабря, как сообщили в КГГА, пройдет масштабная уборка и вывоз снега. Уборка будет проходить в две смены согласно графику. Первая смена продлится с 08:00 до 20:00, вторая - с 20:00 до 08:00.
Департамент транспортной инфраструктуры призвал водителей не оставлять в это время машины на обочинах дорог и тротуарах.
В КГГА обнародовали график уборки снега.
Как сообщал УНН, синоптики прогнозируют потепление в Украине.