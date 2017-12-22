Водіїв у Києві попросили прибрати автівки з узбіччя для вивезення снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Столичних водіїв закликали прибрати свої автомобілі з узбіччя під час "масштабного прибирання і вивезення снігу", яке триватиме 22-25 грудня. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Із 22 до 25 грудня, як повідомили в КМДА, триватиме масштабне прибирання та вивезення снігу. Прибирання відбуватиметься у дві зміни відповідно до графіку. Перша зміна триватиме з 08:00 до 20:00, друга – з 20:00 до 08:00.
Департамент транспортної інфраструктури закликав водіїв не лишати в цей час автівки на узбіччях доріг та тротуарах.
У КМДА оприлюднили графік прибирання снігу.
Як повідомляв УНН, синоптики прогнозують потепління в Україні.