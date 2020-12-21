Водителей предупредили о тумане и мокром снеге на подъездах к Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий, что может повлиять на состояние проезда по дорогам на подъездах к Киеву в частности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции НПУ.
"Вниманию водителей, которые передвигаются по автодорогам Киевской области. На 47-79 км автодороги Киев - Одесса идет мокрый снег и местами туман. Работает спецтехника", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах.
Напомним, на утро понедельника, 21 декабря, в трех областях на Левобережье выпадал снег, на значительной части Украины - туманы. Однако, проезд по основным дорогам был обеспечен, уверяли в Укравтодоре.
На 21 декабря объявлено и штормовое предупреждение из-за тумана. Ведь видимость будет ограничена 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили в ГСЧС.