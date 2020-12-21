Водіїв попередили про туман та мокрий сніг на під'їздах до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Водіїв попередили про погіршення погодних умов, що може вплинути на стан проїзду дорогами на під'їздах до Києва, зокрема. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції НПУ.
"До уваги водіїв, які пересуваються автодорогами Київської області. На 47-79 км автодороги Київ — Одеса йде мокрий сніг та місцями туман. Працює спецтехніка", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликали усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на дорогах.
Нагадаємо, на ранок понеділка, 21 грудня, у трьох областях на Лівобережжі випадав сніг, на значній частині України - тумани. Однак, проїзд основними дорогами був забезпечений, запевняли в Укравтодорі.
На 21 грудня оголошено і штормове попередження з приводу туману. Адже видимість буде обмежена 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили у ДСНС.