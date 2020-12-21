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Водіїв попередили про сніг у трьох областях: місцями до 3 см

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На ранок понеділка, 21 грудня, у трьох областях випадав сніг, на значній частині України - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.

Водіїв попередили про сніг у трьох областях: місцями до 3 см

"Станом на 6 годину 21 грудня місцями слабкий сніг в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, де випало до 3 см. У центральних, північних та деяких південних областях туман. Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігається туман та сніг, мокре, на решті - сухе", - повідомили дорожники.

На більшості перевальних ділянок доріг, як вказано, - без опадів, лише у Івано-Франківській області мряка. Покриття мокре, на Закарпатті - сухе.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший день цього тижня, 21 грудня, принесе сніг на Лівобережжя України, вранці по країні - тумани, місцями на дорогах - ожеледиця, температура повітря сягатиме 6 градусів тепла вдень.

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