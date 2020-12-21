Водителей предупредили о снеге в трех областях: местами до 3 см
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На утро понедельника, 21 декабря, в трех областях выпадал снег, на значительной части Украины - туманы. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.
"По состоянию на 6 часов 21 декабря местами небольшой снег в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, где выпало до 3 см. В центральных, северных и некоторых южных областях туман. Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдается туман и снег, мокрое, на остальных - сухое", - сообщили дорожники.
На большинстве перевалочных участков дорог, как указано, - без осадков, только в Ивано-Франковской области туман. Покрытие мокрое, на Закарпатье - сухое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.
Напомним, по прогнозу синоптиков, первый день этой недели, 21 декабря, принесет снег на Левобережье Украины, утром по стране - туманы, местами на дорогах - гололедица, температура воздуха будет достигать 6 градусов тепла днем.