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Водителей предупредили о снеге, туманах и гололеде

Киев • УНН

 • 10046 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Автомобильные дороги на сегодняшнее утро в большинстве областей Украины сухие, по стране - туманы, местами гололед. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителей предупредили о снеге, туманах и гололеде

"По состоянию на 6:00 20 января без существенных осадков, только в Ровенской, Сумской и Черниговской областях местами снег, морось в Днепропетровской и Львовской областях, туманы наблюдается в Харьковской и Херсонской областей. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской области", - сообщили дорожники.

Как отмечается, на перевалочных участках дорог Львовской области небольшой снег, на остальной без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Торунском и Вышковском перевалах местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 271 единиц техники и 335 рабочих", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, 20 января в Украине до 3 градусов тепла.

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