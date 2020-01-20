Водіїв попередили про сніг, тумани та ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Автомобільні дороги на сьогоднішній ранок у більшості областей України сухі, по країні - тумани, місцями ожеледь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 20 січня без істотних опадів, лише у Рівненській, Сумській та Чернігівській областях місцями сніг, мжичка у Дніпропетровській та Львівській областях, тумани спостерігається у Харківській та Херсонській областей. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Запорізькій області", - повідомили дорожники.
Як зазначається, на перевальних ділянках доріг Львівської області невеликий сніг, на решті без опадів. Стан покриття в основному сухе, на Торунському та Вишківському перевалах місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 271 одиниць техніки та 335 робітників", - додали в Укравтодорі.
Нагадаємо, 20 січня в Україні до 3 градусів тепла.