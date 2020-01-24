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Водителей предупредили о гололедице и мокрых дорогах

Киев • УНН

 • 10372 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро пятницы, 24 января, в основном сухие, в Харьковской области - мокрые, в Днепропетровской и Донецкой - местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителей предупредили о гололедице и мокрых дорогах

"По состоянию на 6:00 24 января почти на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области местами небольшой снег. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Харьковской области мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица", - отметили дорожники.

Отмечается также, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как сообщается, задействовано в работе 282 единицы техники и 399 рабочих.

За сутки на "горячую линию" Укравтодора поступило одно обращение от водителя по зимнему содержанию дорог, по которому приняты меры оперативного реагирования, отметили в агентстве.

Напомним, 24 января в Украине от 13° мороза до 8° тепла.

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