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Водіїв попередили про ожеледицю і мокрі дороги

Київ • УНН

 • 10372 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок п'ятниці, 24 січня, в основному сухі, у Харківській області - мокрі, у Дніпропетровській та Донецькій - місцями ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Водіїв попередили про ожеледицю і мокрі дороги

"Станом на 6:00 24 січня майже на всій території країни без опадів, лише у Харківській області місцями невеликий сніг. Покриття на дорогах державного значення сухе, на Харківщині мокре, у Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця", - зазначили дорожники.

Зазначається також, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, задіяно в роботі 282 одиниці техніки та 399 робітників.

За добу на "гарячу лінію" Укравтодору надійшло одне звернення від водія щодо зимового утримання доріг, щодо якого вжито заходи оперативного реагування, зауважили в агентстві.

Нагадаємо, 24 січня в Україні від 13° морозу до 8° тепла.

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